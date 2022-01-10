Стало известно, сколько заработал Данилов на должности секретаря СНБО в 2021 году

Алексей Данилов работает секретарем СНБО с 23 июля 2019 года. Он занимает свою должность уже почти 30 месяцев.

Журналистам 24 канала удалось выяснить, сколько денег за 2021 год заработал чиновник. Об этом сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны в ответ на запрос.

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Сколько заработал Алексей Данилов

За прошедшие 12 месяцев его заработная плата на должности секретаря СНБО составила:

январь – 67 966,37 гривны;

февраль – 66 778,96 гривны;

март – 70 358,10 гривны;

апрель – 68 499,60 гривны;

май – 67 147,59 гривны;

июнь – 67 147,60 гривны;

июль – 67 192,16 гривны;

август – 68 933,29 гривны;

сентябрь – 142 554,83 гривны;

октябрь – 65 209,10 гривны;

ноябрь – 79 878,15 гривны;

декабрь – 80 015,64 гривны.

Следовательно, в течение 2021 года Алексей Данилов в целом заработал 911 681,39 гривны.

Зарплата Разумкова в должности спикера

Зарплата секретаря СНБО состоит из должностного оклада, премий и надбавок.

С 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова на посту спикера составила:

2019 год – 178 528 гривен;

2020 год – 547 563 гривны;

2021 год – 485 751 гривна.

За 2019 год сумма значительно меньше, ведь народный депутат тогда проработал всего 4 месяца. Всего за 770 дней бывший глава украинского парламента заработал 1 212 042 гривны.



Сколько заработало руководство Верховной Рады за сентябрь / Инфографика 24 канала