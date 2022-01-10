Стало известно, сколько заработал Данилов на должности секретаря СНБО в 2021 году
Источник:24 канал
Алексей Данилов работает секретарем СНБО с 23 июля 2019 года. Он занимает свою должность уже почти 30 месяцев.
Журналистам 24 канала удалось выяснить, сколько денег за 2021 год заработал чиновник. Об этом сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны в ответ на запрос.
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Сколько заработал Алексей Данилов
За прошедшие 12 месяцев его заработная плата на должности секретаря СНБО составила:
- январь – 67 966,37 гривны;
- февраль – 66 778,96 гривны;
- март – 70 358,10 гривны;
- апрель – 68 499,60 гривны;
- май – 67 147,59 гривны;
- июнь – 67 147,60 гривны;
- июль – 67 192,16 гривны;
- август – 68 933,29 гривны;
- сентябрь – 142 554,83 гривны;
- октябрь – 65 209,10 гривны;
- ноябрь – 79 878,15 гривны;
- декабрь – 80 015,64 гривны.
Следовательно, в течение 2021 года Алексей Данилов в целом заработал 911 681,39 гривны.Обратите внимание! Зарплата секретаря СНБО состоит из должностного оклада, премий и надбавок.
Зарплата Разумкова в должности спикера
С 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова на посту спикера составила:
- 2019 год – 178 528 гривен;
- 2020 год – 547 563 гривны;
- 2021 год – 485 751 гривна.
За 2019 год сумма значительно меньше, ведь народный депутат тогда проработал всего 4 месяца. Всего за 770 дней бывший глава украинского парламента заработал 1 212 042 гривны.
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