Стало очевидно, – Жернаков об отсутствии реакции Запада на конкурс относительно руководителя САП

Антикоррупционного прокурора в Украине до сих пор не выбрали. Ситуация для Запада вполне понятна.

Там осознают, кто ответственен за срыв конкурса. Об этом заявил в эфире 24 канала глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Есть несколько дней, чтобы спасти ситуацию

По его словам, если бы была самодеятельность Окружного админсуда Киева, членов комиссии, то Владимир Зеленский вел бы себя иначе. В частности, коммуницировал бы, записал видеообращение и тому подобное.

Для всех стало очевидно, кто ответственен за это,

– отметил Жернаков.

Он объяснил, что пока нет очень жесткой реакции Запада по одной причине. Есть еще несколько дней для того, чтобы спасти ситуацию, закончить формальности и назначить к Новому году руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как Зеленский и обещал.

Жернаков рассказал о срыве конкурса на руководителя САП: смотрите видео

Какая ситуация с избранием руководителя САП