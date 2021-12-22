Стало очевидно, – Жернаков об отсутствии реакции Запада на конкурс относительно руководителя САП
Источник:24 канал
Антикоррупционного прокурора в Украине до сих пор не выбрали. Ситуация для Запада вполне понятна.
Там осознают, кто ответственен за срыв конкурса. Об этом заявил в эфире 24 канала глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.
Стоит прочесть Конкурс по избранию главы САП снова пытаются загнать в тупик
Есть несколько дней, чтобы спасти ситуацию
По его словам, если бы была самодеятельность Окружного админсуда Киева, членов комиссии, то Владимир Зеленский вел бы себя иначе. В частности, коммуницировал бы, записал видеообращение и тому подобное.
Для всех стало очевидно, кто ответственен за это,
– отметил Жернаков.
Он объяснил, что пока нет очень жесткой реакции Запада по одной причине. Есть еще несколько дней для того, чтобы спасти ситуацию, закончить формальности и назначить к Новому году руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как Зеленский и обещал.
Жернаков рассказал о срыве конкурса на руководителя САП: смотрите видео
Какая ситуация с избранием руководителя САП
- Конкурс на руководителя САП снова сорвали. Вечером 21 декабря члены комиссии не смогли набрать достаточное количеств гоолосов за нового антикоррупционного прокурора. Саботировали процесс почти все члены, делегированные Верховной Радой.
- Представители парламента объясняли это необходимостью согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.
- Иностранные члены отметили, что их работа – выбрать главу ведомства, а согласовывать вопросы касаемо гостайны можно и позже.
- Остается шанс повторить сорванное заседание в ближайшие четверг или пятницу (23 – 25 декабря). Впрочем, для этого понадобится кворум участников и политическая воля.