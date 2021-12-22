Стало очевидно, – Жернаков об отсутствии реакции Запада на конкурс относительно руководителя САП

22 декабря 2021 , 15:07
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Источник:

24 канал

Антикоррупционного прокурора в Украине до сих пор не выбрали. Ситуация для Запада вполне понятна.

Там осознают, кто ответственен за срыв конкурса. Об этом заявил в эфире 24 канала глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Стоит прочесть Конкурс по избранию главы САП снова пытаются загнать в тупик

Есть несколько дней, чтобы спасти ситуацию

По его словам, если бы была самодеятельность Окружного админсуда Киева, членов комиссии, то Владимир Зеленский вел бы себя иначе. В частности, коммуницировал бы, записал видеообращение и тому подобное.

Для всех стало очевидно, кто ответственен за это,
– отметил Жернаков.

Он объяснил, что пока нет очень жесткой реакции Запада по одной причине. Есть еще несколько дней для того, чтобы спасти ситуацию, закончить формальности и назначить к Новому году руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как Зеленский и обещал.

Жернаков рассказал о срыве конкурса на руководителя САП: смотрите видео

Какая ситуация с избранием руководителя САП

  • Конкурс на руководителя САП снова сорвали. Вечером 21 декабря члены комиссии не смогли набрать достаточное количеств гоолосов за нового антикоррупционного прокурора. Саботировали процесс почти все члены, делегированные Верховной Радой.
  • Представители парламента объясняли это необходимостью согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.
  • Иностранные члены отметили, что их работа – выбрать главу ведомства, а согласовывать вопросы касаемо гостайны можно и позже.
  • Остается шанс повторить сорванное заседание в ближайшие четверг или пятницу (23 – 25 декабря). Впрочем, для этого понадобится кворум участников и политическая воля.
Автор: Анастасія Мигидюк