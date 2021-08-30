Стало плохо во время танцев: в лагере 16-летняя девушка умерла на курорте на Херсонщине

В детском лагере на Арабатской Стрелке, что в Херсонской области, умерла 16-летняя девушка. Во время танцев она внезапно потеряла сознание.

Ее оперативно частным транспортом в сопровождении врача доставили в местное медицинское учреждение. Однако спасти жизнь несовершеннолетний не удалось.

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Правоохранители сообщили, что 16-летняя девушка умерла в больнице 29 августа. Предварительные результаты вскрытия показали, что у нее были проблемы с сердцем.

Интересно, что, согласно медицинской справке ребенка, она была здорова и не имела патологий, которые могли бы привести к смерти.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Чрезвычайное происшествие случилось в лагере, который расположен в селе Счастливцево, что на Херсонщине.



В лагере на Херсонщине умерла девушка / Скриншот с Google Maps