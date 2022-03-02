Стало стыдно, когда увидел, что Усик и Ломаченко ушли в оборону, – пленник Астахов

Подполковник полицейского спецподразделения СОБР Росгвардии по Кемеровской области Дмитрий Астахов попал в плен украинской армии. В ходе брифинга он рассказал, что ему стыдно за войну против Украины.

Принесли горе на эту землю

Российский военный заявил, что командование предоставляло им мало информации, сообщает 24 канал. По его словам, они не оценивали ситуацию критично.

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Пленный военный отметил, что переломным моментом осознания терроризма России стало то, что оружие в руки взяли украинские боксеры.

Когда я посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров... На родине я всегда любил наблюдать за ними. Это Усик и Ломаченко. Это мои любимые... Просто герои реально. Это люди, готовые взять оружие в руки. Они говорят, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины,

– сказал Астахов.

Он также обратил внимание на разговор с женщиной, которая во время беседы о войне разрыдалась.

"Она стоит и плачет. Мне просто стыдно за это. Я не знаю, почему мы так поступили... Точнее, догадываюсь. Мы мало знали, мало думали своей головой. Просто принесли горе на эту землю. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы получить прощение, или вообще это возможно", – отметил российский подполковник.

Он добавил, что готов принять любой тюремный срок. Вместе с тем, Астахов сказал, что ему жаль людей, находящихся на территории России. Он считает, что они ни в чем не виноваты и не получают информацию. По его словам, у части россиян нет доступа к интернету.

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