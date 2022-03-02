Принесли горе на цю землю

Російський військовий заявив, що командування надавало їм мало інформації, повідомляє 24 канал. За його словами, вони не оцінювали ситуацію критично.

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Полонений військовий зазначив, що переломним моментом усвідомлення тероризму Росії стало те, що зброю в руки взяли українські боксери.

Коли я подивився виступ ваших професійних боксерів... На батьківщині я завжди любив за ними дивитися. Це Усик і Ломаченко. Це мої улюблені... Просто герої – реально. Це люди, які готові взяти зброю в руки. Вони говорять, що ми вас сюди не кликали. І мені стає реально стидно за те, що ми прийшли на територію Україну,

– сказав Астахов.

Він також звернув увагу на розмову з жінкою, яка під час бесіди про війну розплакалася.

"Вона стоїть і плаче. Мені просто стидно за це. Я не знаю, чому ми так вчинили... Точніше, здогадуюся. Ми мало знали, мало думали своєю головою. Просто принесли горе на цю землю. Я не знаю, скільки потрібно часу, щоб отримати прощення, чи взагалі це можливе", – зазначив російський підполковник.

Він додав, що готовий прийняти будь-який тюремний термін. Разом з тим, Астахов сказав, що йому шкода людей, які на території Росії. Він вважає, що вони ні в чому не винні та не отримують інформацію. За його словами, частина росіян не мають доступу до Інтернету.

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