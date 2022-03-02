Нарімана Джеляла обвинувачують у "диверсії на газопроводі" у Перевальному та зараз утримується у СІЗО Сімферополя. Він написав, що сьогодні зло, що роками отруювало нашу країну, наше суспільство остаточно скинуло всі маски.

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Навіть сліпі побачили, хто є ворог, а хто друг. Сьогодні відпало питання – що робити. Відповідь відома – захищати власну країну. За нею наші життя, наші діти, наше майбутнє! Молю Бога, щоб ваші руки міцно тримали зброю, а серце наповнювали мужність і рішучість,

– заявив кримськотатарський активіст

Він висловив впевненість, що Верховний головнокомандувач президент України об'єднав людей для захисту суверенітету країни та життя громадян. Та подякував кожному захиснику, добровольцю, волонтеру, що у цей непростий час робить свою справу.



Лист Норімана Джеляла / Фото Микола Полозов

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