Стало известно, какая страна объявила дипломатический бойкот ЧМ по футболу в России

Исландия объявила дипломатический бойкот Чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, а также решила отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями РФ.

Об этом сообщил МИД Исландии, пишет Интерфакс.

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"Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к общей реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в России в этом году", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В то же время Исландия, в отличие от ряда других государств, не будет объявлять персонами нон-грата российских дипломатов.

Напомним, 26 марта США, Канада и ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов из-за громкого дела об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.