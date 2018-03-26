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Стало відомо, яка країна оголосила дипломатичний бойкот ЧС з футболу в Росії

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Ісландія оголосила дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу у РФ
Ісландія оголосила дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу у РФ / uk.wikipedia.org

Ісландія оголосила дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії влітку 2018 року, а також вирішили відмовитися від усіх контактів високого рівня з представниками РФ.

Про це повідомило МЗС Ісландії, пише Інтерфакс.

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"Ісландський уряд на знак солідарності з Великою Британією, її союзниками і партнерами приєднується до спільної реакції на хімічну атаку в Солсбері. Весь двосторонній діалог на вищому рівні з Росією на сьогоднішній день припинено. Також лідери Ісландії не будуть присутні на Чемпіонаті світу в Росії цього року", - йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Водночас, Ісландія, на відміну від низки інших держав, не оголошуватиме персонами нон-грата російських дипломатів.

Нагадаємо, 26 березня США, Канада та низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів через гучну справу щодо отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Теги: Видворення російських дипломатів Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Ісландія
Джерело: 24 Канал
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