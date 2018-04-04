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Стало известно, когда Надежду Савченко проверят на полиграфе

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / nbcnews.com

Народного депутата Надежду Савченко, которая находится в СИЗО, 5 апреля должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Об этом сообщила на странице Савченко в Facebook заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

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"Завтра, 05.04.2018 года в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу: Смоленская, 6, для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", – написала она.

Татьяна Проторченко добавила, что "адвокаты и до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования".

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости политики Новости Украины Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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