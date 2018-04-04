Стало відомо, коли Надію Савченко перевірять на поліграфі

Народного депутата Надію Савченко, яка знаходиться у СІЗО, 5 квітня мають доставити до Київського науково-дослідного інститута судових експертиз для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа.

Про це повідомила на сторінці Савченко у Facebook заступник голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко.

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"Завтра, 05.04.2018 року о 10.00 Надію Савченко мають доставити до КНДІСЕ (Київській науково-дослідний інститут судових експертиз) за адресою: Смоленська, 6 для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа", – написала вона.

Тетяна Проторченко додала, що "адвокати й досі не отримали матеріали провадження для ознайомлення, а тому не можуть ні проконтролювати, ні сформулювати питання для об'єктивного дослідження".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.