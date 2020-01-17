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      Стало известно когда Украину посетит посол ОБСЕ

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      Украину посетит действующий председатель ОБСЕ Эди Рама / ukrinform

      Новый председатель ОБСЕ Эди Рама планирует поездку в Киев, он проведет в Украине 3 дня. Это его первый рабочий визит в этой должности.

      Премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания, а также по совместительству новый Председатель ОБСЕ Эди Рама будет находиться с рабочим визитом в Украине с 19 по 21 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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      В рамках визита 20 января он планирует провести рабочую встречу с главой МИД Вадимом Пристайко.

      Эди Рама сообщил о планах наведаться в Украину 9 января во время специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене. Тогда он отметил важную роль ОБСЕ в вопросе достижения мира на Донбассе.

      1 января Албания взяла председательство в ОБСЕ на 2020 год и назвала главным приоритетом – решение кризиса в Украине.

      Что известно о работе ОБСЕ в Украине?
      Мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу на Донбассе 21 марта 2014 года в связи с военными действиями.

      Основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть фактически они уполномочены только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их.

      Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Вадим Пристайко ОБСЕ
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