Стало відомо коли Україну відвідає посол ОБСЄ

Новий голова ОБСЄ Еді Рама планує поїздку до Києва, він проведе в Україні 3 дні. Це його перший робочий візит на цій посаді.

Прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія, а також за сумісництвом новий Голова ОБСЄ Еді Рама перебуватиме з робочим візитом в Україні з 19 по 21 січня. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

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У рамках візиту 20 січня він планує провести робочу зустріч з керівником МЗС Вадимом Пристайком.

Еді Рама повідомив про плани навідатися до України 9 січня під час спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні. Тоді він наголосив про важливу роль ОБСЄ у питанні досягнення миру на Донбасі.

1 січня Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік і назвала головним пріоритетом – вирішення кризи в Україні.

Що відомо про роботу ОБСЄ в Україні?Моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями.



Основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто фактично вони уповноважені лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм.



Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ.