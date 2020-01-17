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      Стало відомо коли Україну відвідає посол ОБСЄ

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      Україну відвідає чинний голова ОБСЄ Еді Рама / ukrinform

      Новий голова ОБСЄ Еді Рама планує поїздку до Києва, він проведе в Україні 3 дні. Це його перший робочий візит на цій посаді.

      Прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія, а також за сумісництвом новий Голова ОБСЄ Еді Рама перебуватиме з робочим візитом в Україні з 19 по 21 січня. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ. 

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      У рамках візиту 20 січня він планує провести робочу зустріч з керівником МЗС Вадимом Пристайком.

      Еді Рама повідомив про плани навідатися до України 9 січня під час спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні. Тоді він наголосив про важливу роль ОБСЄ у питанні досягнення миру на Донбасі.

      1 січня Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік і назвала головним пріоритетом – вирішення кризи в Україні.

      Що відомо про роботу ОБСЄ в Україні?Моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями.

      Основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто фактично вони уповноважені лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм.

      Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Вадим Пристайко МЗС України Новини політики ОБСЄ
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