Стало известно, кто станет новым главой мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Турция объявила результаты конкурса на должность нового главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Обошел пятерых других кандидатов турецкий дипломат Халит Чевик.

С 2012 по 2016 годы Чевик был постоянным представителем Турции в ООН, сообщили в Министрерства иностранных дел Турции.

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"Крепкая поддержка Турции мониторинговой миссии, действующей на принципах беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик, находясь на посту главы, также будет способствовать миссии и тем самым обеспечит мир и стабильность в регионе (в Донецкой и Луганской – 24 канал )", – отметили в ведомстве.

Ранее также избрали заместительницу главы миссии. Ею стала Aнтье Граве. В миссии говорят, что Граве имеет значительный опыт в сфере разрешения конфликтов. До того Граве работала в Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити.

Через менее двух недель завершаются полномочия действующего главы мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурула Апакана. На этом посту он находился пять лет.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой.



В Украине организация известна, в первую очередь, своей мониторинговой миссией в Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.