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      Стало відомо, хто стане новим главою моніторингової місії ОБСЄ в Україні

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      Халіт Чевік
      Халіт Чевік / aa.com.tr

      Туреччина оголосила результати конкурсу на посаду нового глави моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Обійшов п'ятьох інших кандидатів турецький дипломат Халіт Чевік.

      З 2012 по 2016 роки Чевік був постійним представником Туреччини в ООН, повідомили у Міністерстві закордонних справ Туреччини

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      "Міцна підтримка Туреччини моніторингової місії, що діє на принципах неупередженості та прозорості, буде продовжуватися. Ми впевнені, що посол Чевік, перебуваючи на посаді очільника, також сприятиме місії і тим самим забезпечить мир і стабільність в регіоні (на Донеччині та Луганщині – 24 канал)", – зазначили у відомстві. 

      Раніше також обрали заступницю голови місії. Нею стала Aнтьє Ґраве. У місії кажуть, що Ґраве має значний досвід у сфері вирішення конфліктів. До того Ґраве працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті.

      За менш ніж два тижні завершуються повноваження чинного очільника моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана. На цій посаді він перебував п'ять років. 

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.

      В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

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      Теги: Новини України ОБСЄ Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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