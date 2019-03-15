Це сприятиме зусиллям щодо України, – у СММ ОБСЄ нова заступниця голови місії

В Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ призначили нового заступника голови Ертурула Апакана – Aнтьє Ґраве. У місії кажуть, що Ґраве має значний досвід у сфері вирішення конфліктів.

До того Ґраве працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті, йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

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В ОБСЄ сподіваються, що нове призначення допоможе Україні.

Знання та досвід Aнтьє сприятимуть зусиллям місії, спрямованим на врегулювання кризи в Україні та навколо неї,

– наголосили в СММ.

Як відомо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 31 жовтня 2018 року пішов з посади. Після цього 1 листопада заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став британець Марк Етерінгтон.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.



В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.