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      Це сприятиме зусиллям щодо України, – у СММ ОБСЄ нова заступниця голови місії

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      Нова заступник СММ ОБСЄ в Україні вступила на посаду
      Нова заступник СММ ОБСЄ в Україні вступила на посаду / Фейсбук OSCE SMM

      В Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ призначили нового заступника голови Ертурула Апакана – Aнтьє Ґраве. У місії кажуть, що Ґраве має значний досвід у сфері вирішення конфліктів.

      До того Ґраве працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті, йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

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      В ОБСЄ сподіваються, що нове призначення допоможе Україні. 

      Знання та досвід Aнтьє сприятимуть зусиллям місії, спрямованим на врегулювання кризи в Україні та навколо неї,
      – наголосили в СММ.

      Як відомо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 31 жовтня 2018 року пішов з посади. Після цього 1 листопада заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став британець Марк Етерінгтон.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.

      В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

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      Теги: ОБСЄ Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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