Стало неловко, – министр Дубилет отказался от государственной охраны и взял частную

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет передумал брать государственную охрану. Он решил воспользоваться услугами охранников из частной структуры.

Об этом министр Дубилет рассказал 15 декабря в эфире телеканала ICTV.

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Когда я обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто дают одного или двух людей – там целый взвод на меня планировали выделить. Мне стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы,

– сказал Дубилет.

И пояснил, что именно поэтому решил за свои деньги нанять двух людей: "Сейчас со мной ходит два частных охранника". При этом министр надеется, что охрана – мера временная.

Почему Дубилет просил государственную охрану

8 ноября 2019 министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что просил УГО (Управление государственной охраны) выделить ему охрану.

Причиной такого шага стало появление вокруг чиновника "двух зон напряжения" : речь идет о проэкте по борьбе с теневым алкоголем и организации конкурсов на государственные должности высшего уровня.