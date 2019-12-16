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      Стало неловко, – министр Дубилет отказался от государственной охраны и взял частную

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      Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров Украины с 29 августа 2019 / censor.net

      Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет передумал брать государственную охрану. Он решил воспользоваться услугами охранников из частной структуры.

      Об этом министр Дубилет рассказал 15 декабря в эфире телеканала ICTV.

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      Когда я обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто дают одного или двух людей – там целый взвод на меня планировали выделить. Мне стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы,
      – сказал Дубилет.

      И пояснил, что именно поэтому решил за свои деньги нанять двух людей: "Сейчас со мной ходит два частных охранника". При этом министр надеется, что охрана – мера временная.

      Почему Дубилет просил государственную охрану

      8 ноября 2019 министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что просил УГО (Управление государственной охраны) выделить ему охрану.

      Причиной такого шага стало появление вокруг чиновника "двух зон напряжения": речь идет о проэкте по борьбе с теневым алкоголем и организации конкурсов на государственные должности высшего уровня.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
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