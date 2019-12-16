Стало ніяково, – міністр Дубілет відмовився від державної охорони і взяв приватну
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет передумав брати державну охорону. Він вирішив скористатися послугами охоронців із приватної структури.
Про це міністр Дубілет розповів 15 грудня в ефірі телеканалу ICTV.
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Коли я звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто дають одного чи двох людей – там цілий взвод на мене планували виділити. Мені стало ніяково, що держава буде витрачати на мене такі ресурси,
– сказав Дубілет.
І пояснив, що саме тому вирішив за свої гроші винайняти двох людей: "Зараз зі мною ходить двоє приватних охоронців". При цьому міністр сподівається, що охорона – захід тимчасовий.
Чому Дубілет просив державну охорону
8 листопада 2019 року міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що просив УДО (Управління державної охорони) виділити йому охорону.
Причиною такого кроку стала поява навколо урядовця "двох зон напруги": мовилося про проєкт із боротьби з тіньовим алкоголем та організацію конкурсів на державні посади найвищого рівня.
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