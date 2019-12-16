Стало ніяково, – міністр Дубілет відмовився від державної охорони і взяв приватну

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет передумав брати державну охорону. Він вирішив скористатися послугами охоронців із приватної структури.

Про це міністр Дубілет розповів 15 грудня в ефірі телеканалу ICTV.

Читайте також: Кому з міністрів не вистачає зарплати

Коли я звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто дають одного чи двох людей – там цілий взвод на мене планували виділити. Мені стало ніяково, що держава буде витрачати на мене такі ресурси,

– сказав Дубілет.

І пояснив, що саме тому вирішив за свої гроші винайняти двох людей: "Зараз зі мною ходить двоє приватних охоронців". При цьому міністр сподівається, що охорона – захід тимчасовий.

Чому Дубілет просив державну охорону

8 листопада 2019 року міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що просив УДО (Управління державної охорони) виділити йому охорону.

Причиною такого кроку стала поява навколо урядовця "двох зон напруги": мовилося про проєкт із боротьби з тіньовим алкоголем та організацію конкурсів на державні посади найвищого рівня.

Це цікаво: Чому Малюська порівнює реформи з сексом: ексклюзивно для 24 каналу