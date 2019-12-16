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      Стало ніяково, – міністр Дубілет відмовився від державної охорони і взяв приватну

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      Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України з 29 серпня 2019 / censor.net

      Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет передумав брати державну охорону. Він вирішив скористатися послугами охоронців із приватної структури.

      Про це міністр Дубілет розповів 15 грудня в ефірі телеканалу ICTV.

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      Коли я звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто дають одного чи двох людей – там цілий взвод на мене планували виділити. Мені стало ніяково, що держава буде витрачати на мене такі ресурси,
      – сказав Дубілет.

      І пояснив, що саме тому вирішив за свої гроші винайняти двох людей: "Зараз зі мною ходить двоє приватних охоронців". При цьому міністр сподівається, що охорона – захід тимчасовий.

      Чому Дубілет просив державну охорону

      8 листопада 2019 року міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що просив УДО (Управління державної охорони) виділити йому охорону.

      Причиною такого кроку стала поява навколо урядовця "двох зон напруги": мовилося про проєкт із боротьби з тіньовим алкоголем та організацію конкурсів на державні посади найвищого рівня.

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      Б**дь, де документи: п’яні мажорки на Bentley влаштували перепалку з поліцією – відео
      15 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
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