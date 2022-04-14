Как Стамбул начал готовить основу для встречи Зеленского и Путина

Турки одними из последних выехали из столицы. Это произошло аж 11 марта, если я не ошибаюсь. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Дипломатическая выносливость

Когда активные боевые действия продолжались более двух недель, вблизи Киева стояли российские войска и было понятно, что есть опасность в городе. Однако турки все еще работали, сидели до последнего.

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Выехали уже тогда, когда решили, что есть опасность для самого города. И вот сейчас они возвращаются – последними ушли, чтобы вернуться одними из первых.

Турецкая многоходовка

Причиной такого решения стал некий дипломатический манифест. Касательно того, что они готовы работать в сложных условиях, в условиях опасности.

Я бы сказал, что с точки зрения имиджа – это всеобщая проекция, элемент турецкого влияния на международной арене. И касается она не только Украины. То, что турки готовы работать в зоне конфликта, несмотря на определенную опасность – это сигнал от турецкой дипломатии.

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Могу предположить, что оказал влияние тот факт, что переговорный процесс происходит сейчас на турецкой территории. И, в принципе, Турция рассматривается как один из вариантов для принятия встречи на самом высоком уровне. Вплоть до встречи на уровне президентов.

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