В Стамбул прибыл корабль с украинским продовольствием: по какому маршруту судно направится дальше

Замысел россиян о блокировании Черного моря и провокации продовольственного кризиса провалился. Благодаря давлению международного сообщества оккупанты вынуждены пропускать суда с украинским продовольствием.

Украине при поддержке международных партнеров удалось добиться экспорта продукции на глобальный рынок. Россиянам не удалось воплотить один из главных планов, с помощью которого они надеялись ослабить санкционное давление, убивающее их экономику.

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Судно с украинским продовольствием уже в Стамбуле

Как сообщает Министерство обороны Турции, сухогруз RAZONI, вышедший вчера из Одесского порта, уже прибыл к черноморскому входу в Босфор и стоит на якоре в отведенном для него месте. На нем перевозят украинскую кукурузу.

В скором времени корабль пройдет осмотр в Стамбуле, после чего отправится в Триполи (Ливан). Отметим, что это первое судно с украинским продовольствием, прошедшее через Черное море после полномасштабного вторжения российских кафиров в Украину.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты ударили своими ракетами по Львовщине. Последствия разрушений и ущерба уточняются.

ВСУ нанесли мощный удар по вражеским силам. Это произошло в уже давно известной Чернобаевке.

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