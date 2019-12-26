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      Стань их голосом: активисты запустили масштабный проект в поддержку пленников Кремля – видео

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      Крымские татары запустили инициативу в поддержку пленников Кремля / ua.news

      Активисты и правозащитники запустили проект "Стань их голосом" в поддержку безосновательно обвиненных в терроризме пленников российского оккупационного режима в Крыму. В нем людей призывают стать голосом политзаключенных, которые в тюрьме лишены возможности защитить свое имя.

      Участие в инициативе уже приняли более 80 человек, среди которых крымскотатарские журналисты, активисты, религиозные деятели, художники и даже дети. Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

      К слову: В аннексирована Крыму взяли под стражу украинца Кашука по обвинению в изготовлении взрывчатки

      Правозащитники отмечают, что единственная возможность для пленников говорить с обществом  это периодические судебные процессы. Зато в их друзей, близких или знакомых есть возможность рассказать о них несколько больше.

      Участие в инициативе также приняли даже те, кто узнал о пленников уже после начала их преследование, но захотели помочь им и стать их голосом.

      Мы приглашаем вас присоединиться к нашей новой общественной инициативы "Стань их голосом". Присылайте нам свои видеообращения и расскажите о том, кого сотрудники спецслужб под видом "террористов" арестовывают самом деле,
       пишет крымская солидарность.

      В своих видеообращениях люди, в частности, отмечают, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом, а из-за политического преследования оккупантами дети вынуждены жить без своих родителей.

      Важно! Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму: детали

      Инициатива основана относительно недавно  в ноябре 2019 года, а первое видеообращение было опубликовано 25 ноября.

      Инициатива поддержки политзаключенных "Стань их голосом": смотрите видео

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      25 декабря
      175
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Активисты Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ
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