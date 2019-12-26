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      Стань їх голосом: активісти запустили масштабний проєкт на підтримку бранців Кремля – відео

      27 Читать новость на русском
      Кримські татари запустили ініціативу на підтримку бранців Кремля / ua.news

      Активісти та правозахисники запустили проєкт "Стань їх голосом" на підтримку безпідставно звинувачених у тероризмі бранців російського окупаційного режиму у Криму. У ньому людей закликають стати голосом політв'язнів, які у в'язниці позбавлені можливості захистити своє ім'я.

      Участь в ініціативі вже взяли понад 80 людей, серед яких кримськотатарські журналісти, активісти, релігійні діячі, митці та навіть діти. Про це повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

      До слова: В анексованому Криму взяли під варту українця Кашука: його звинувачують у виготовленні вибухівки

      Правозахисники наголошують, що єдина можливість для бранців говорити з суспільством – це періодичні судові процеси. Натомість у їхніх друзів, близьких чи знайомих є можливість розповісти про них дещо більше.

      Участь в ініціативі також взяли навіть ті, хто дізнався про бранців вже після початку їх переслідування, але захотіли допомогти їм та стати їхнім голосом.

      Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої нової громадської ініціативи "Стань їх голосом". Надсилайте нам свої відеозвернення і розкажіть про те, кого співробітники спецслужб під виглядом "терористів" заарештовують насправді,
      – пише кримська солідарність.

      У своїх відеозверненнях люди, зокрема, наголошують, що іслам не має нічого спільного з тероризмом, а через політичне переслідування окупантами діти вимушені жити без своїх батьків.

      Важливо! Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму: деталі

      Ініціатива започаткована відносно недавно – у листопаді 2019 року, а перше відеозвернення було опубліковано 25 листопада.

      Ініціатива підтримки політв'язнів "Стань їхнім голосом": дивіться відео

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      25 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Активісти
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