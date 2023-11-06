Об этом пишет ТСН.ua, передает 24 Канал. По данным правоохранителей, это местный житель.

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На станции метро умер мужчина

Трагедия произошла утром на станции метро "Почайна". По информации от пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис, мужчине внезапно стало плохо. Его пытались реанимировать правоохранители и медики скорой помощи. Но, к сожалению, спасти жизнь пассажиру им не удалось. Медики констатировали смерть.

Это произошло около девяти утра,

– добавила представитель полиции Киева.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины. Им оказался житель Киева 1970 года рождения. К моменту смерти ему было 53 года.

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