Об этом пишет ТСН.ua, передает 24 Канал. По данным правоохранителей, это местный житель.
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На станции метро умер мужчина
Трагедия произошла утром на станции метро "Почайна". По информации от пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис, мужчине внезапно стало плохо. Его пытались реанимировать правоохранители и медики скорой помощи. Но, к сожалению, спасти жизнь пассажиру им не удалось. Медики констатировали смерть.
Это произошло около девяти утра,
– добавила представитель полиции Киева.
Правоохранителям удалось установить личность мужчины. Им оказался житель Киева 1970 года рождения. К моменту смерти ему было 53 года.
Происшествия в метро: основные новости
- 5 апреля 2023 года возле станции метро "Берестейская" в столице обнаружили тело мужчины. По предварительным данным от правоохранителей, следы насильственной смерти не обнаружены. Очевидцы отмечали, что погибшему внезапно стало плохо.
- 22 мая на станции метро "Почтовая площадь" в Киеве обнаружили тело человека. По данным полиции, трагедия произошла около 20:00. 74-летнему мужчине внезапно стало плохо. Он умер до приезда скорой помощи. На месте трагедии работали правоохранители.
- 31 мая на станции "Дворец "Украина" под поезд попала женщина. На месте работали правоохранители, медики и спасатели. К сожалению, женщина не выжила. Обстоятельства трагедии выясняли полицейские.
- Очевидцы трагедии отметили, что все произошло внезапно. Поезд резко затормозил и выключился свет. Пассажиры ждали некоторое время в вагонах и затем выходили через кабину машиниста. На несколько часов движение тремя станциями приостановили.