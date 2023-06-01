Люди, находившиеся на месте происшествия, также рассказали, что были вынуждены более 1.5 часов ждать, пока возобновят работу часть синей ветки метро. В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме.

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Как описали инцидент в метро в Киеве очевидцы

Девушка Светлана, которая была в первом вагоне печально известного поезда, рассказала о деталях трагедии. По ее словам, все произошло довольно неожиданно.

Мы ехали в первом вагоне. Он резко затормозил, затем выключили свет,

– подчеркнула она.

Кроме того, очевидица сказала, что около 10 минут после трагедии людей из поезда вообще не выпускали. Дальше пассажиры понемногу начали выходить через кабину машиниста.

"Мы первые вышли. Все остальные ждали, пока дверь откроют", – отметила Светлана.

Впоследствии девушка отметила, что машинист вышел посмотреть под рельсы. Впоследствии они узнали, что все-таки человека сбили.

Еще один очевидец подчеркнул, что когда поезд остановился и он почувствовал, "будто что-то сбили".

Было ощущение будто едем по чему-то большому, даже на что-то хрупкое наехали,

– добавил парень.

После инцидента пассажиры ждали около часа, пока откроют станции метро. Ведь для многих из них это единственный способ добраться до нужного места в столице.

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