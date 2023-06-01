Люди, що були на місці події, також розповіли, що були змушені більш ніж 1.5 години чекати, доки відновлять роботу частина синьої гілки метро. Наразі метрополітен працює у звичному режимі.

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Як описали інцидент у метро в Києві очевидці

Дівчина Світлана, що була у першому вагоні сумнозвісного потяга, розповіла про деталі трагедії. За її словами, все трапилось доволі неочікувано.

Ми їхали в першому вагоні. Він різко загальмував, потім вимкнули світло,

– наголосила вона.

Крім цього, очевидиця сказала, що близько 10 хвилин після трагедії людей з поїзда взагалі не випускали. Далі пасажири потроху почали виходити через кабіну машиніста.

"Ми перші вийшли. Всі інші чекали, поки двері відчинять", – зауважила Світлана.

Згодом дівчина зазначила, що машиніст вийшов подивитися під рейки. Згодом вони дізналися, що все ж людину збили.

Ще один очевидець, підкреслив, що коли потяг зупинився і він відчув, "ніби щось збили".

Було відчуття ніби їдемо по чомусь великому, навіть на щось крихке наїхали,

– додав хлопець.

Після інциденту пасажири чекали близько годину поки відкриють станції метро. Адже для багатьох із них це єдиний спосіб, щоб дістатися потрібного місця у столиці.

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