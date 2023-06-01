Люди, що були на місці події, також розповіли, що були змушені більш ніж 1.5 години чекати, доки відновлять роботу частина синьої гілки метро. Наразі метрополітен працює у звичному режимі.
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Як описали інцидент у метро в Києві очевидці
Дівчина Світлана, що була у першому вагоні сумнозвісного потяга, розповіла про деталі трагедії. За її словами, все трапилось доволі неочікувано.
Ми їхали в першому вагоні. Він різко загальмував, потім вимкнули світло,
– наголосила вона.
Крім цього, очевидиця сказала, що близько 10 хвилин після трагедії людей з поїзда взагалі не випускали. Далі пасажири потроху почали виходити через кабіну машиніста.
"Ми перші вийшли. Всі інші чекали, поки двері відчинять", – зауважила Світлана.
Згодом дівчина зазначила, що машиніст вийшов подивитися під рейки. Згодом вони дізналися, що все ж людину збили.
Ще один очевидець, підкреслив, що коли потяг зупинився і він відчув, "ніби щось збили".
Було відчуття ніби їдемо по чомусь великому, навіть на щось крихке наїхали,
– додав хлопець.
Після інциденту пасажири чекали близько годину поки відкриють станції метро. Адже для багатьох із них це єдиний спосіб, щоб дістатися потрібного місця у столиці.
Трагедія у київському метро 31 травня: що відомо
- На станції київського метрополітену "Палац "Україна" 31 травня пасажирка потрапила під потяг. Одразу після інциденту на місце прибули медики, поліція та рятувальники.
- Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс наголосила, що на місце події вирушила оперативно-слідча група. Наразі правоохоронці з'ясування усіх обставин.
- Після цього станції синьої гілки метро "Олімпійська", "Палац" Україна" та "Площа Льва Толстого" – тимчасово закрили. Пасажири, що користувалися цими станціями, мусили чекати, доки їх відкриють.
- Київський мер Віталій Клички повідомив, що близько 18 години синя гілка метро запрацювала у нормальному режимі.