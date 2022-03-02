На станции метро в Киеве обнаружили диверсантов – один из них прятал в игрушке боеприпасы

На одной из станций метро обнаружили российских диверсантов. Один из преступников прятал в детской игрушке боеприпасы. Россиян задержали правоохранители.

Киевлян призвали быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных лицах.

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Полицейские ежедневно проверяют на станциях киевского метро, ​​которое сейчас работает как бомбоубежище.

Видео с российскими диверсантами:

Полный текст сообщения:

Киевляне, будьте бдительны! На станции метро обнаружили диверсантов, один из которых прятал в детской игрушке боеприпасы

В настоящее время станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Поэтому полицейские круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности.

Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно сообщать правоохранителям.

Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации.

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