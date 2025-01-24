В Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" умер мужчина: что говорит полиция

В Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" 24 января умер пожилой мужчина. К сожалению, его не удалось реанимировать.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сказала пресс-офицер управления полиции в метрополитене Киева Елена Губань. До этого информацию об инциденте распространяли местные телеграм-каналы.

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Что известно о смерти мужчины на станции "Тараса Шевченко"

Елена Губань рассказала, что инцидент произошел около 07:00 24 января. В вагоне метро, курсировавшего по синей ветке метрополитена, мужчине 1950 года рождения стало плохо.

После этого мужчину вывели на станции метро "Тараса Шевченко". Дежурные полицейские пытались провести реанимационные мероприятия.

Мужчину вывели из вагона, реанимационные действия проводили. К сожалению, не откачали,

– отметила пресс-офицер.



В Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" умер мужчина / Фото из местных телеграм-каналов

Сейчас, по данным полицейской, точный диагноз и причину смерти пожилого мужчины уже будут устанавливать врачи.

К слову, в ноябре 2024 года на станции метро "Почтовая площадь", что также на синей ветке метрополитена, умер мужчина, которому внезапно стало плохо. Полицейские вместе с медиками скорой помощи пытались его спасти, но, к сожалению, безуспешно.