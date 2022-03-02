Станция в Энергодаре работает в штатном режиме, врагу объяснили что "в помощи" не нуждаются

Недавно была очередная попытка посещения атомной электростанции в Энергодаре Запорожской области, "незваными гостями". Однако врагу объяснили, что их "помощь" не нужна.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Сейчас станция работает в штатном режиме. Кроме того, все находится под охраной.

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Также жители города обратили внимание оккупантов на то, что существуют международные нормативные акты. Именно они регулируют военные действия и запрещают их в 30-километровой зоне от атомных электростанций.

Но, видимо, этим людям международные законы и законы физики неизвестны,

– заметил Старух.

Александр Старух заявил, что станция в Энергодаре защищена: смотрите видео

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