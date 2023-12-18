В местных телеграм-каналах публикуют видео с ужасным состоянием асфальта возле метро Киева. Речь идет о покрытии над станцией "Демиевская", передает 24 Канал.

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Вокруг глубокие трещины

Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно. Асфальтом расползаются глубокие трещины, а грунт продолжает проседать. На видео видно, что кое-где покрытие разрушилось полностью. Это действительно представляет опасность, ведь разрушения не прекращаются.

Возле столба, по которому идут линии электропередач, асфальт полностью просел. Там образовались глубокие ямы, ведь фрагменты покрытия просто раскололись.

Состояние покрытия над станцией метро: смотрите видео

Ранее в сети уже появлялись фото проседания земли под торговыми павильонами в районе станции метро "Демиевская". Они расположены прямо над туннелем, о подтоплении которого стало известно полторы недели назад. Часть синей ветки закрыли для ремонта.

В КГГА отмечали, что по ситуации установлена усиленная граница.

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