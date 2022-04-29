Станет костью в горле, – Данилов пригрозил россиянам из-за кражи зерна из Украины

В Россию официально разрешили вывозить зерно из Херсонской области. Их армия – это обычные мародеры, которые воруют все, что видят.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что кражи стали обычной практикой рашизма.

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"Это не только зерно, это унитазы, это и бытовая техника", – рассказал Данилов.

Это не продлится долго

По словам секретаря СНБО, российские солдаты ничего не видели, кроме бедности. То, как живут украинцы, для оккупантов стало открытием. Данилов заявил, что мародерить россиянам осталось недолго.

Более того, это зерно и то, что они делают, станет им костью в горле. И точно они это не проглотят,

– заявил Данилов.

Он добавил, что россияне либо идут воевать, либо мародерить. Кроме того, они являются и террористами. По словам Данилова, непонятно, как вообще такая страна, как Россия, может существовать и даже принимать уважаемых людей.

Заметьте – оккупанты воруют все, что могут: смотрите видео

Россияне воруют зерно: что известно