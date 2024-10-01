Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что Индия может стать разве коммуникатором, ведь она занимает нейтральную позицию. Кроме того, страна входит в организацию, которая фактически транслирует противопоставление демократическому миру, в которой главную роль имеет Россия.

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Какую роль Индия может сыграть для переговоров между Украиной и Россией

Кандидат политических наук рассказал, что Украина действительно рассматривает Индию в роли возможного посредника будущих переговоров. Однако стоит напомнить, что страна ранее не хотела быть посредником, только коммуникатором, чтобы доносить информацию до Киева и Москвы в контексте мирного урегулирования.

Сейчас украинская власть и дипломатия работают на этом пути. Мы видели это на примере визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Киев. Кроме того, состоялась встреча на полях Генассамблеи ООН между ним и Владимиром Зеленским,

– отметил Желиховский.

Стоит отметить, что несмотря на это президент Украины говорил, что Индия может быть и площадкой, где проведут следующий Саммит мира, но только при условии, если страна присоединится к украинской формуле мира и поддержит итоговое коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии.

Пока этого не произошло, Индия пытается держать нейтралитет. Однако мы должны понимать, что эта страна имеет тесные связи с Россией. Она продолжает вести с ней торговлю,

– пояснил кандидат политических наук.

Желиховский отметил, что Индия и Китай, который также мог бы быть посредником, входят в организацию БРИКС, где Россия играет одну из главных ролей. Если раньше говорилось только об экономическом сотрудничестве между странами этой организации, то сейчас БРИКС все больше превращается в геополитический проект, то есть фактически транслирует противопоставление странам Запада.

Поэтому я пока осторожен относительно того, сможет ли Индия сыграть конструктивную роль. Может быть коммуникатором и вносить определенные предложения, но нужно будет провести еще немало встреч и понаблюдать, какую позицию займет страна,

– отметил кандидат политических наук.

Он добавил, что, к счастью, Индия не предлагает собственных мирных инициатив, которые предлагают Китай и Бразилия, но эта ситуация может измениться.

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