Станет мишенью: в России угрожают Финляндии из-за намерения вступить в НАТО

В России уже заявляют, что вступление Финляндии в НАТО получило бы ответные российские меры. Такие угрозы раздаются на официальном уровне.

Об этом российским СМИ сказал первый заместитель председателя Международного комитета совета федерации России Владимир Джабаров.

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Джабаров разбрасывается угрозами, мол, если Финляндия вступит в НАТО, то Россия сразу ответит на это. Страну чиновник назвал мишенью.

Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер,

– сказал Джабаров.

После начала полномасштабной войны в Украине поддержка членства Финляндии в НАТО резко возросла. Чиновники думают об укреплении национальной безопасности, включая возможное членство.

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