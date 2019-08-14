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      Станет ли Разумков главой Верховной Рады: ответ политолога

      7 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Getty images

      В Киеве во второй раз состоялось заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады девятого созыва. Председателем этого собрания стал руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Есть ли у политика шансы стать главой нового парламента – читайте дальше.

      Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала рассказал, что для Дмитрия Разумкова – это так называемая "адаптация" к будущей работе на должности главы Верховной Рады.

      Интересно! Разумков рассказал, кого точно не хочет видеть на посту вице-спикера

      По его словам, нет сомнений, что Дмитрий Разумков станет главой нового парламента.

      "Я, когда высказывал в свое время еще во время избирательной кампании вот такое предположение, то мне говорили, а как же коалиция. Ведь в рамках коалиции премьер-министр  от главной фракции, было понятно, что это "Слуга народа", а должность спикера отдают партнеру по коалиции. Но у нас впервые монобольшинство, и поэтому нет никаких сомнений, что Дмитрий Разумков станет главой Верховной Рады. В частности, из-за того, что он там главная политическая фигура", – пояснил эксперт.

      Дмитрий человек гибкий, который умеет находить компромиссы. Достаточно спокойный и уравновешенный,
      – добавил политолог.

      Он считает, что Разумков хочет быть на этой должности, и это оптимальная фигура от "Слуги народа" на место главы Верховной Рады.

      Что известно о главе партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова – читайте в материале 24 канала

      верховна рада місця
      Какая партия и сколько мандатов получит в новоизбранной Раде / инфографика 24 канала

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      Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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