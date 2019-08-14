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      Чи стане Разумков головою Верховної Ради: відповідь політолога

      199 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty images

      У Києві вдруге відбулось засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради дев'ятого скликання. Головою цього зібрання став керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Чи є в політика шанси стати очільником нового парламенту – читайте далі.

      Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу розповів, що для Дмитра Разумкова – це так звана "адаптація" до майбутньої роботи на посаді голови Верховної Ради.

      Цікаво! Разумков розповів, кого точно не хоче бачити на посаді віце-спікера

      За його словами, нема сумнівів, що Дмитро Разумков стане головою нового парламенту.

      "Я, коли висловлював свого часу ще під час виборчої кампанії ось таке припущення, то мені казали, а як же коаліція. Адже в рамках коаліції прем'єр-міністр є від головної фракції, було зрозуміло, що це "Слуга народу", а посаду спікера віддають партнеру по коаліції. Але в нас вперше монобільшість, і тому немає жодних сумнівів, що Дмитро Разумков стане головою Верховної Ради. Зокрема, через те, що він там головна політична фігура", – пояснив експерт.

      Дмитро людина гнучка, яка вміє знаходити компроміси. Достатньо спокійна та врівноважена,
      – додав політолог.

      Він вважає, що Разумков хоче бути на цій посаді і це оптимальна фігура від "Слуги народу" на місце голови Верховної Ради.

      Що відомо про главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова – читайте у матеріалі 24 каналу

      верховна рада місця
      Яка партія та скільки мандатів отримає у новообраній Раді / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Верховна Рада Дмитро Разумков Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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