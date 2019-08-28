Станет ли Тимошенко вице-спикером: мнение эксперта

Юлия Тимошенко теоретически может стать вице-спикером парламента – такая информация начала появляться в СМИ. Какие шансы у "леди Ю" занять эту должность и какой прок с такого назначения будет иметь "Слуга народа" – об этом 24 каналу рассказал руководитель Школы ответственной политики Андрей Юсов.

По мнению эксперта, такое назначение даст возможность властям продемонстрировать готовность соблюдать гендерные квоты при формировании руководства парламента и интересов политических сил, которые не входят в коалицию.

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Правда, такая должность – это не то, к чему Тимошенко стремилась – ни тогда, когда была кандидатом в президенты, ни во время парламентской кампании. Безусловно, она рассчитывала на должность премьер-министра или спикера. Должность вице-спикера, конечно, является важной, но более формальной.

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Конечно, должность вице-спикера – очень слабое утешение, однако это все же возможность остаться в топе украинской публичной политики, потому что это все-таки больше, чем просто мандат депутата,

– отмечает Андрей Юсов.

Если ее делегируют на эту должность, то она, даже этого не желая, будет демонстрировать свою компетентность и опыт, которого не будет у тех, кто будет сидеть рядом. Дмитрию Разумкову длительное время в таком формате может быть достаточно некомфортно. По сравнению с Тимошенко у Разумкова значительно меньше опыта и знаний, поэтому он чаще будет обращаться в аппарат ВРУ за справочной информацией.

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В конце концов, вице-спикер – лишь вспомогательная функция. Вести парламентские заседания она будет только в том случае, когда на месте не будет спикера.

Для нее такое назначение может быть определенным вызовом и иметь негативные последствия. В то же время, лучше быть вице-спикером чем никем,

– добавляет Юсов.

Стоит упомянуть Оксану Сыроид, которая не смогла использовать позицию вице-спикера для собственного продвижения на политическом олимпе. А с другой стороны, она долгое время была важным ньюзмейкером и политической фигурой в украинском парламенте.

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Поэтому "Слуга народа" таким шагом смогла бы продемонстрировать готовность делиться должностями, а с другой стороны – они не хотят отдавать позицию вице-спикера представителю "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это было бы весьма скандальным решением.



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