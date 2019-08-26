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      Новая Верховная Рада: известно, кто может возглавить комитет по евроинтеграции

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      Иванна Климпуш-Цинцадзе
      Иванна Климпуш-Цинцадзе / www.5.ua

      Нынешняя вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и новоизбранная депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в новом созыве Верховной Рады может возглавить комитет по евроинтеграции.

      Об этом сообщил председатель партии Артур Герасимов. Однако за это решение еще должны проголосовать депутаты на одном из первых заседаний.

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      А во главе комиссии по делам ветеранов станет волонтер Яна Зинкевич, которая также является представителем "Европейской солидарности".

      Впрочем, окончательно распределить должности нардепам не удалось. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что процесс тормозит "Оппозиционная платформа – За жизнь". Политсила не дала окончательного ответа, хочет ли возглавить комитет по свободе слова. Кроме того, новоизбранные депутаты не определились и с претендентами на должность второго вице-спикера.

      27 августа народные избранники соберутся еще раз, сначала будут работать в подкомитетах, потом – все вместе.

      Проговорили некоторые позиции, связанные с предложениями от разных политических партий, на руководящие должности в комитетах, на председателей, заместителей, первых заместителей и секретарей. Взяли тайм-аут до завтра для того, чтобы дополнительно провести консультации с политсилами,
      – рассказал Дмитрий Разумков.

      Смотрите комментарий лидера партии "Слуга народа":

      Какие инициативы есть у "Слуги народа"?
      В частности, "слуги народа" планируют кардинальные изменения в самой работе Верховной Рады. Например, Руслан Стефанчук говорил о возможном введении голосования с помощью отпечатка пальца. Кроме того, были инициативы об уголовной ответственности для прогульщиков и кнопкодавов.

      Также известно, что одной из первых инициатив новой рады может быть сокращение количества депутатов с 450 до 300.

      верховна рада слуга народу
      Какие партии прошли в Верховную Раду IX созыва и сколько мест они там займут / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Европейская солидарность Слуга народа
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