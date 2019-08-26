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      Нова Верховна Рада: відомо, хто може очолити комітет з євроінтеграції

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      Іванна Климпуш-Цинцадзе
      Іванна Климпуш-Цинцадзе / www.5.ua

      Нинішня віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції та новообрана депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе у новому скликані Верховної Ради може очолити комітет з євроінтеграції.

      Про це повідомив голова партії Артур Герасимов. Проте за це рішення ще повинні проголсувати депутати на одному з перших засідань.

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      А на чолі комісії у справах ветеранів стане волонтерка Яна Зінкевич, яка також є представницею "Європейської солідарності".

      Втім, остаточно розподілити посади нардепам не вдалося. Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що процес гальмує "Опозиційна платформа – За життя". Політсила не дала остаточної відповіді, чи хоче очолити комітет зі свободи слова. Крім того, новообрані не визначилися і з претендентами на посаду другого віце-спікера.

      27 серпня народні обранці зберуться ще раз, спочатку працюватимуть у підкомітетах, потім – усі разом.

      Проговорили деякі позиції, пов'язані з пропозиціями від різних політичних партій, на керівні посади на комітетах, на голів, заступників, перших заступників та на секретарів. Взяли тайм-аут до завтра для того, щоб додатково провести консультації з політсилами,
      – розповів Дмитро Разумков.

      Дивіться коментар лідера партії "Слуга народу":

      Які ініціативи є у "Слуги народу"?Зокрема, "слуги народу" планують кардинальні зміни у самій роботі Верховної Ради. Наприклад, Руслан Стефанчук говорив про можливе запровадження голосування за допомогою відбитка пальця. Крім того, були ініціативи про кримінальну відповідальність для прогульників та кнопкодавів.

      Також відомо, що однією з перших ініціатив нової ради може бути скорочення кількості депутатів з 450 до 300.

      верховна рада слуга народу
      Які партії пройшли до Верховної Ради IХ скликання та скільки місць вони там займуть / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Європейська солідарність
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