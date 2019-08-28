Чи стане Тимошенко віце-спікером: думка експерта

Юлія Тимошенко теоретично може стати віце-спікером парламенту – така інформація почала з'являтись у ЗМІ. Які шанси у "леді Ю" обійняти цю посаду та який зиск з такого призначення матиме "Слуга народу" – про це 24 каналу розповів керівник Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

На думку експерта, таке призначення дасть можливість владі продемонструвати готовність дотримуватись гендерних квот при формуванні керівництва парламенту та інтересів політичних сил, які не входять до коаліції.

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Щоправда, така посада – це не те, чого Тимошенко прагнула – ані тоді, коли була кандидатом у президенти, ані під час парламентської кампанії. Безумовно, вона розраховувала на посаду прем'єр-міністра чи спікера. Посада віце-спікера, звісно, є важливою, але більш формальною.

Про кадрові призначення, дивіться тут:

Звісно, посада віце-спікера – дуже слабка втіха, проте це все ж можливість залишитись в топі української публічної політики, бо це все-таки більше, ніж просто мандат депутата,

– зазначає Андрій Юсов.

Якщо її делегують на цю посаду, то вона, навіть цього не бажаючи, демонструватиме свою компетентність і досвід, якого не буде у тих, хто сидітиме поряд. Дмитрові Разумкову тривалий час у такому форматі може бути досить некомфортно. У порівнянні з Тимошенко у Разумкова значно менше досвіду та знань, тому він частіше звертатиметься до апарату ВРУ за довідковою інформацією.

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Зрештою, віце-спікер – лише допоміжна функція. Вести парламентські засідання вона буде лише в тому випадку, коли на місці не буде спікера.

Для неї таке призначення може бути певним викликом і мати негативні наслідки. Водночас, краще бути віце-спікером ніж ніким,

– додає Юсов.

Варто згадати Оксану Сироїд, яка не змогла використати позицію віце-спікера для власного просування на політичному олімпі. А з іншого боку, вона тривалий час була важливим ньюзмейкером і політичною фігурою в українському парламенті.

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Тож "Слуга народу" таким кроком зміг би продемонструвати готовність ділитись посадами, а з іншого – вони не хочуть віддавати позицію віце-спікера представнику "Опозиційна платформа – За життя" – це було б дуже скандальним рішенням.



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