Станицу Луганскую снова бомбят: пророссийские боевики открыли огонь, когда ВСУ не ждали

Несколько лет назад на Станице Луганской согласно минским соглашениям Вооруженные силы и оккупационные войска отступили на километр в тыл. Таким способом расширили так называемую "серую зону".

Надеялись, что благодаря этому обстрелов станет меньше. Полной тишины достигли на 2 года, но ситуация изменилась.

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Украинские военные считают, что Россия пытается дестабилизировать обстоятельства и разными способами провоцирует наших защитников, в частности, открывает огонь из минометов и сбрасывает гранаты с квадрокоптеров.

Мощность обстрелов увеличивается

С каждым разом мощность обстрелов увеличивается. В последний раз оккупанты открыли огонь днем, когда армейцы того не ждали – сыпали тяжелыми минами всего в нескольких сотнях метров от Станично-Луганского контрольно-пропускного пункта.

Там проходили контроль мирные жители. Военные занимались своими делами, но вскоре услышали квадрокоптеры. Сразу после этого оккупанты и начали бить.

При открытии огня сразу прилетела первая мина. После этого личный состав разбежался по боевому расчету. Дальше просто наблюдали и не открывали огонь,

– рассказал военный "Марс".

Наготове был боевой медик

Боевой медик Станислав был готов. Он больше волновался за то, что побратимам понадобится его помощь.

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"Прежде всего, нужно, чтобы с собой были турникеты, бандажи для остановки крови. Также то, что нужно для эвакуации, чтобы человек не погиб от болевого шока или кровотечения. Было переживание, что кто-то может не добежать до своего блиндажа", – поделился медик.

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ВСУ слаженно сработали

Воины сработали слаженно и все успели спрятаться. Военный Денис одним из последних забежал в блиндаж, который уже содрогался от мощных взрывов.

Так сильно было слышно, что дверь открывалась в блиндаже,

– сказал военный.

Через 10 минут, пока продолжался обстрел, в сторону украинских позиций прилетело более полусотни 120-х мин. Военные уверены, такими провокациями оккупанты пытаются повлиять на закрытие контрольно-пропускного пункта, расположенного в нескольких сотнях метров от позиций Объединенных Сил. В настоящее время это единственный полноценный пункт пропуска на Востоке страны.