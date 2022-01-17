Сподівалися, що завдяки цьому обстрілів стане менше. Повної тиші досягли аж на 2 роки, але ситуація змінилась.

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Українські військові вважають, що Росія намагається дестабілізувати обставини і різними способами провокує наших захисників, зокрема відкриває вогонь з мінометів та скидає гранати із квадрокоптерів.

Потужність обстрілів збільшується

З кожним разом потужність обстрілів збільшується. Востаннє окупанти відкрили вогонь вдень, коли армійці того не чекали – сипали важкими мінами всього за декілька сотень метрів від Станично-Луганського контрольно-пропускного пункту.

Саме там проходили контроль мирні жителі. Військові займалися своїми справами, але невдовзі почули квадрокоптер. Одразу після цього окупанти і почали гатити.

Під час відкриття вогню одразу прилетіла перша міна. Після цього особовий склад розбігся по бойовому розрахунку. Далі просто спостерігали і не відкривали вогонь,

– розповів військовий "Марс".

Напоготові був бойовий медик

Бойовий медик Станіслав був напоготові. Він найбільше хвилювався за те, що побратимам знадобиться його допомога.

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"Насамперед потрібно, щоб з собою були турнікети, бандажі для зупинки крові. Також те, що треба для евакуації, аби людина не загинула від больового шоку чи кровотечі. Було переживання, що хтось може не добігти до свого бліндажа", – поділився медик.

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ЗСУ злагоджено спрацювали

Вояки спрацювали злагоджено й усі встигли сховатися. Військовий Денис одним з останніх забіг до бліндажа, який вже здригався від потужних вибухів.

Так сильно було чутно, що аж двері відкривалися в бліндажі,

– сказав військовий.

За 10 хвилин, поки тривав обстріл, у бік українських позицій прилетіло понад пів сотні 120-х мін. Вояки упевнені, такими провокаціями окупанти намагаються вплинути на закриття контрольно-пропускного пункту, який розташований за декілька сотень метрів від позицій Об'єднаних Сил. Наразі це єдиний повноцінно чинний пункт пропуску на Сході країни.