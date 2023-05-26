Теперь именно Кравченко вместо печально известного Всеволода Князева, будет возглавлять инстанцию в ближайшие 4 года. Что известно о новом главе Верховного Суда, разбирался 24 Канал.

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Что известно об избрании Кравченко главой Верховного Суда

Судьи ВС Украины в 10 часов 26 мая начали процесс голосования за нового главу инстанции. Впоследствии стало известно, что они отдали самое большое количество голосов именно за кандидатуру Станислава Кравченко. За него проголосовали 108 из 148 судей, присутствовавших на пленуме.



Судьи проголосовали за нового председателя Верховного Суда / Фото Судебно-юридической газеты

После того как результаты голосования стали известны, Станислав Кравченко поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Он пообещал выполнять все обещания, которые озвучил, когда давал присягу. Новоизбранный глава Верховного Суда обязался приложить все свои знания, а также опыт, чтобы обеспечить надлежащую работу на высоком уровне.

Несмотря на это, многие судьи были недовольны таким решением, обвинив пленум в "поспешном голосовании", а самого Кравченко в несоответствии этой высокой должности.

Бесплатные квартиры для украинских судей

Украинская общественность довольно отрицательно отнеслась к назначению Кравченко главой ВС. В преддверии голосования пленума председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в своем фейсбуке написал, что Кравченко пообещал судьям, которые отдадут свой голос за него, помочь в получении бесплатных квартир со стороны государства.

Это тоже подтвердила и руководитель организации Лаборатория законодательных инициатив Светлана Матвиенко, отметив, что Кравченко пообещал "бороться за квартиры судьям", зарплата которых достигает 300 - 400 тысяч гривен в месяц.

К тому же, украинские активисты также обвиняют членов судебной инстанции в досрочных выборах председателя. По их словам, Верховный суд провел голосование торопливо, не позволив подать на конкурс всем желающим и качественно провести "избирательную кампанию". Они также напомнили, что закон о выборах нового главы ВС дает 30 дней для выборов, а судьям понадобилось только 10.

Незадекларированное имущество и нарушение прав человека

Кроме этого, Станислав Кравченко в 2017 году получил неудовлетворительный отзыв от Общественного совета добродетели. В частности, организация пришла к выводу, что судья не отвечает критериям добродетели и профессиональной этике.



ГРД предоставила свой неодобрительный отзыв судье Кравченко / Скриншот 24 Канала

Одной из причин такой оценки от организации стал незадекларированный земельный участок площадью 900 квадратных метров в поселке Козелец Черниговской области. По словам представителей ГРД, Кравченко соврал в декларации и не указал свое владение территорией.

Другой причиной было то, что в одном из своих заседаний судья принял неправильное решение, которое нарушало Конвенцию по правам человека. Соответственно, один из участников этого процесса обратился в Европейский суд по правам человека, где доказал свою невиновность и необъективность приговора, ведь у подозреваемого "выбивали" показания без доступа к адвокату. Кравченко также не указал это, подаваясь на конкурс главы ВС.

Кравченко выпустил из-под стражи убийцу журналиста Гонгадзе

Журналистка Наталья Соколенко в своем фейсбуке рассказала, что уже перед самым назначением Роман Маселко экс-член ГРД нашел информацию, что судья Станислав Кравченко в 2003 году вместе с еще одним судьей Сергеем Слиньком выпустил из тюрьмы Алексея Пукача, впоследствии признанного убийцей журналиста Георгия Гонгадзе.

Она также подчеркнула, что после такого решения судей Пукач скрылся, и его уже нашли только в 2009 году.

Личная жизнь и взгляды

Из открытых источников в сети известно, что Станислав Кравченко родился в 1967 году в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области. Свою трудовую деятельность он начал в 1985 году, а уже в 1991 окончил Украинскую юридическую академию имени Дзержинского по специальности "правоведение", которая сейчас является Национальным юридическим университетом имени Ярослава Мудрого.

Его карьера стремительно начала развиваться в 2002 году, когда стал судьей Апелляционного суда города Киева. Уже в 2011 году Кравченко стал судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Обратите внимание! Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел создал советник беглого президента Виктора Януковича – Андрей Портов. Именно тот факт, что Кравченко стал судьей такой инстанции, уже говорит, что он был лоялен к этому режиму. Более того, он даже стал заместителем председателя этой судебной инстанции.

В 2017 году его избрали председателем Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, а в 2021 году переизбрали в очередной раз. Теперь он будет возглавлять Верховный Суд до 2027 года, если, конечно, сможет успешно завершить свой срок в должности главы инстанции.

Кроме этого, у Кравченко есть жена Инна, которая работает в нотариусе, а также дочь.