Тепер саме Кравченко, замість сумнозвісного Всеволода Князєва, очолюватиме інстанцію найближчі 4 роки. Що відомо про нового очільника Верховного Суду, розбирався 24 Канал.

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Особисте життя та погляди

З відкритих джерел у мережі відомо, що Станіслав Кравченко народився у 1967 році в селі Одинці Козелецького району, що на Чернігівщині. Свою трудову діяльність він розпочав у 1985 році, а вже 1991 року закінчив Українську юридичну академію імені Дзержинського за спеціальністю "правознавство", яка зараз є Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Його кар'єра стрімко почала розвиватися у 2002 році, коли він став суддею Апеляційного суду міста Києва. Вже у 2011 Кравченко став суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Зверніть увагу! Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ створив радник президента-втікача Віктора Януковича – Андрій Портов. Саме той факт, що Кравченко став суддею такої інстанції вже говорить про те, що він був лояльним до цього режиму. Ба більше, він навіть став заступником голови цієї судової інстанції.

У 2017 його обрали головою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, а у 2021 переобрали вчергове. Тепер же він очолюватиме Верховний Суд до 2027 року, якщо, звісно ж, зможе вдало завершити свій термін на посаді голови інстанції.

Крім цього, Кравченко має дружину Інну, яка працює в нотаріусі, а також доньку.

Що відомо про обрання Кравченка головою Верховного Суду

Судді ВС України о 10 годині 26 травня розпочали процес голосування за нового очільника інстанції. Згодом стало відомо, що вони віддали найбільшу кількість голосів саме за кандидатуру Станіслава Кравченка. За нього проголосували 108 зі 148 суддів, що були присутніми на пленумі.



Судді проголосували за нового голову Верховного Суду / Фото Судово-юридичної газети

Після того, як результати голосування стали відомі, Станіслав Кравченко подякував усім присутнім за підтримку. Він пообіцяв виконувати всі обіцянки, які озвучив, коли давав присягу. Новообраний глава Верховного Суду зобов'язався прикласти всі свої знання, а також досвід, щоб забезпечувати належну роботу на високому рівні.

Попри це, багато суддів були незадоволені таким рішенням, звинувативши пленум у "поспішному голосуванні", а самого Кравченка у невідповідності цій високій посаді.

Безплатні квартири для українських суддів

Українська громадськість досить негативно поставилася до призначення Кравченка головою ВС. Напередодні голосування пленуму голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков у своєму фейсбуці написав, що Кравченко пообіцяв суддям, які віддадуть свій голос за нього, посприяти в отриманні безплатних квартир з боку держави.

Це також підтвердила і керівниця організації Лабораторія законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко, наголосивши, що Кравченко пообіцяв "боротися за квартири суддям", зарплата яких сягає 300 – 400 тисяч гривень на місяць.

До того ж українські активісти також звинувачують членів судової інстанції у дострокових виборах голови. За їхніми словами, Верховний суд провів голосування похапцем, не дозволивши податись на конкурс усім охочим та якісно провести "виборчу кампанію". Вони також нагадали, що закон про вибори нового голови ВС дає 30 днів для виборів, а суддям знадобилось – лише 10.

Незадеклароване майно та порушення прав людини

Крім цього, Станіслав Кравченко у 2017 році отримав незадовільний відгук від Громадської ради доброчесності. Зокрема організація прийшла до висновку, що суддя не відповідає критеріям доброчесності й професійній етиці.



ГРД надала свій несхвальний відгук судді Кравченку / Скриншот 24 Каналу

Однією з причин такої оцінки від організації стала незадекларована земельна ділянка площею 900 квадратних метрів у селищі Козелець, що на Чернігівщині. За словами представників ГРД, Кравченко збрехав у декларації та не вказав своє володіння територією.

Іншою причиною було те, що в одному зі своїх засідань суддя ухвалив неправильне рішення, яке порушувало Конвенцію з прав людини. Відповідно один з учасників цього процесу звернувся до Європейського суду з прав людини, де довів свою невинуватість та необ'єктивність вироку, адже у підозрюваного "вибивали" покази без доступу до адвоката. Кравченко також не вказав це, подаючись на конкурс голови ВС.

Кравченко випустив з-під варти вбивцю журналіста Гонгадзе

Журналістка Наталя Соколенко у своєму фейсбуці розповіла про те, що вже перед самим призначенням Роман Маселко ексчлен ГРД знайшов інформацію про те, що суддя Станіслав Кравченко у 2003 році разом з ще одним суддею Сергієм Слиньком випустив з в'язниці Олексія Пукача, якого згодом визнали вбивцею журналіста Георгія Гонгадзе.

Вона також наголосила, що після такого рішення суддів Пукач втік, і його вже знайшли аж у 2009 році.