Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Калуша Андрея Найду. Герою было всего 22 года.

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22-летний боец из Калуша погиб в бою на Луганщине

В Луганской области 25 января 2025 года погиб защитник из Калуша, что на Ивано-Франковщине, Станислав Соломчак.

Станислав Соломчак родился в 2003 году.

Защитник достойно и самоотверженно проходил военную службу по контракту. Служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки штурмовой роты одной из воинских частей,

– отметил Найда.

К слову, на фронте также погиб военный и поэт из Тернополя Михаил Микусь. Он служил в 5-й отдельной штурмовой бригаде под позывным "Небо". До полномасштабного вторжения мужчина был писателем и музыкантом, автором сборника "Вселенная тысячи мечтаний". Он присоединился к защите Украины в феврале 2022 года.