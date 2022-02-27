"Станьте бок о бок с украинцами": Украина сформирует Интернациональный легион теробороны

Владимир Зеленский обратился к гражданам иностранных государств, стремящихся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Владимир Зеленский подчеркнул, что то, что сейчас происходит в Украине – это начало войны против Европы.

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Президент Украины подчеркнул, что ранним утром 24 февраля Россия начала ничем не оправданное преступное и циничное вторжение.

Российская армия придерживается очень подлой тактики. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный довод для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие. Украинцам хватает мужества защищать свою родину, защищать Европу, защищать цивилизационные ценности,

– констатировал Зеленский.

Зеленский призвал присоединяться к защите безопасности в Европе

Украинский лидер обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины.

"Все, кто хочет приобщиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков 21 века", – сказал Зеленский.

Иностранцы могут вступить в ряды ВСУ

Он напомнил, что иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды сил территориальной обороны ВСУ.

Поэтому всем иностранцам, которые хотят присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев сформируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны.

Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям обращайтесь к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в вашем государстве (контактная информация – на сайте Посольства).

"Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе", – подчеркнул Зеленский.

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