Starbucks останавливает бизнес в России, кафе закрываются

Сеть кофеен Starbucks прекращает работу на территории России. Кафе известной сети закрываются в России.

Похоже, что после бойкотирования Starbucks, продолжавшей работать в стране-агрессоре, сеть изменила свое решение и объявила о выходе с Российского рынка.

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Starbucks не захотела иметь репутацию кровавого бизнеса, потому заявила о прекращении сотрудничества с Россией. Кафе этой сети в России прекращают работу.

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