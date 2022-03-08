Starbucks останавливает бизнес в России, кафе закрываются
8 марта 2022 , 22:17Читати новину українською
Источник:bbbreaking
Сеть кофеен Starbucks прекращает работу на территории России. Кафе известной сети закрываются в России.
Похоже, что после бойкотирования Starbucks, продолжавшей работать в стране-агрессоре, сеть изменила свое решение и объявила о выходе с Российского рынка.
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Starbucks не захотела иметь репутацию кровавого бизнеса, потому заявила о прекращении сотрудничества с Россией. Кафе этой сети в России прекращают работу.
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