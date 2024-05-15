Как выглядели вышиванки в древности: фото старинных рубашек, которые вас поразят

Вышиванка – это составляющая культурного наследия Украины. Процесс вышивания рубашки является настоящим уникальным искусством, которым овладели наши предки. Мы уже привыкли к современным вышиванкам с интересными орнаментами и цветами, впрочем древние вышиванки имели особый неповторимый вид, а каждая из них наделялась сакральным значением.

Историки говорят, что на территории Украины вышиванки носили еще в Киевской Руси, впрочем тогда такой наряд был только для представителей элиты. Распространение вышитой рубашки и главным элементом народной одежды пришлось на конец XVIII – начало XIX века.

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Древняя вышиванка – это самая настоящая вышитая реликвия. Издавна говорят, что вышивка является магическим процессом, поскольку энергия человека через электромагнитные линии ладони аккумулируется на кончиках пальцев и через иглу, которая является проводником, вшивается в ткань.

Исследователи проекта "Локальная история" нашли фотографии древних вышиванок, некоторые из которых имеют уже более 100 лет. Все вышиванки являются уникальными, поскольку принадлежат к разным регионам, которым присущи свои орнаменты.

На фотографиях женщины изображены в полноценном украинском костюме. Они одевались не только в рубашки, но и жилетки с вышивкой, плахты и дополняли образ кораллами, а в волосы заплетали ленты.\

Андрей Гоцур с женой Анной и сыном Михаилом, село Сянки Турковского района, 1948 год.



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"

Неизвестные женщины из села Верхнее Синевидное (Сколевщина), 1920-е годы.



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"

Параскевия Енджийовская, село Мукани, середина 1920-х годов.



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"

Девушки у колодца, село Суховцы, 1930-е годы.



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"

Стефания Патан с мужем Павлом и дочерью Ульяной, село Синьков (Радеховщина), 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"

Девушки из села Лапшин (Бережанщина), 1930-е годы.



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"

Марта Кораль, село Романовка (Теребовлянщина), 1940-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"

Параска Якивчук, город Печенежин (Коломыйщина), 1930-е годы.



Вышиванки наших предков / Фото "Локальная история"

Справа стоит Мелания Сить, село Первятичи (Сокальщина), вторая половина 1920-х годов.



Древние вышиванки украинцев / Фото "Локальная история"

16 мая в Украине отмечают День вышиванки. Уже много лет все украинцы примеряют в этот день свои вышитые рубашки или платья. Как стильно одеться и с чем сочетать вышиванку – читайте в нашем материале.