"Маску прищемили хвост": Шейтельман о Starlink, проблемах Трампа и новых планах Кремля

Почему Илон Маск возобновил работу Starlink для Украины и что могло заставить его изменить решение? Михаил Шейтельман объяснил, какие риски возникли для миллиардера и как выборы в США могут повлиять на планы Кремля.

Возобновление работы Starlink для украинских военных произошло после острой полемики вокруг ограничений спутниковой связи, а Илон Маск был вынужден публично объяснять решение SpaceX. Все это происходит накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые могут существенно изменить политические возможности Дональда Трампа и его окружения.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в своем авторском обзоре, который публикует 24 Канал, предположил, что на Маска могли повлиять не только общественный резонанс, но и угроза огромных финансовых потерь. Он также проанализировал выборы в Бразилии и Сербии, изменения в американской политике, украинские удары по России и причины, по которым Кремль пытается отложить новый раунд переговоров.

Выборы в Бразилии сохранили БРИКС

Накануне американских промежуточных выборов важные политические события произошли и в других странах. Одним из них стало голосование в Бразилии, где, по приведенным Шейтельманом результатам, действующий президент Лула да Сильва получил 51,7% голосов, а его конкурент Флавио Болсонару – 48,2%.

Победа Лулы оказалась неожиданной даже для самого политтехнолога. Он предполагал, что после первого тура Болсонару сможет одержать верх, а его приход к власти будет иметь важные последствия для международного объединения БРИКС.

Болсонару говорил о возможности выхода Бразилии из этой организации. Такой шаг мог бы ослабить платформу, которую Россия и Китай используют для укрепления международных связей и продвижения собственных политических интересов.

Однако победа правого кандидата не гарантировала бы Украине большей поддержки. Его отец поддерживал контакты с Владимиром Путиным, а сам Флавио не обещал Киеву существенной помощи.

Мы не разрушили БРИКС, но насолили Трампу. Если бы победил Болсонару, это была бы победа Дональда Трампа, ведь это была его ставка,

– отметил Шейтельман.

Результат голосования также опровергает утверждения о том, что ультраправые политики сегодня неизбежно побеждают в разных странах мира. Лула представляет левое политическое направление и в значительной степени опирается на социальные программы, помощь малообеспеченным, развитие образования и медицины.

Его биография тоже необычна: будущий президент вырос в бедности, рано бросил школу и начал работать. Несмотря на это, он смог построить долгую политическую карьеру и в четвертый раз возглавить Бразилию.

Для Трампа поражение Болсонару стало неудачей на другом континенте. А в Европе результат парламентских выборов оказался еще более болезненным для политика, которого Кремль много лет считал своим партнером.

Вучич не смог удержать власть

В Сербии Александар Вучич рассчитывал сменить президентский пост на кресло премьер-министра. Согласно плану, описанному Шейтельманом, после отставки он должен был возглавить свою партию, победить на парламентских выборах, а впоследствии изменить распределение полномочий между президентом и правительством.

Подобные политические перестановки уже применялись в России. Вучич также пытался удержать власть, сочетая демократические избирательные процедуры со все большей концентрацией влияния вокруг собственного окружения.

Однако победу одержал оппозиционный "Студенческий список", сформированный вокруг протестного движения. Его участники в течение двух лет выходили на улицы, выступая против сербского руководства.

Вучич поддерживал близкие личные отношения с Путиным, получал российские государственные награды и в то же время пытался балансировать между Москвой и Западом. Сербия даже поставляла артиллерийские боеприпасы, которые попадали в Украину, хотя ее политическое руководство не отказывалось от сотрудничества с Кремлем.

После поражения Вучич обвинил во вмешательстве европейские страны и американский "deep state" – так называемое "глубинное государство", которое, по его утверждению, выступает против Трампа.

Это однозначно удар по Трампу. Это Европа против трампизма. Вот вам пример того, как силы, противостоящие таким политикам, способны побеждать,

– заявил политтехнолог.

Однако смена власти в Сербии не будет означать немедленного разрыва с Россией. Представители студенческого движения ранее заявляли, что не собираются вводить санкции против Москвы. Такая позиция связана, в частности, с сильными пророссийскими настроениями в сербском обществе.

В то же время страна стремится к членству в Европейском союзе. По предположению Шейтельмана, новой власти придется постепенно согласовывать внешнюю политику с европейскими партнерами, а это может изменить и отношения Белграда с Кремлем.

Особенно показательными он считает обвинения самого Вучича в адрес американских политических институтов. Ведь именно их активности после выборов в Конгресс ожидают и противники нынешнего курса администрации Трампа.

Америка не ограничивается Трампом

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября, однако досрочное голосование уже идет. Шейтельман рассказал историю украинки Анны, которая пришла на избирательный участок в небольшом американском городке и услышала от пожилой волонтерши слова поддержки Украины.

Женщина узнала украинское происхождение избирательницы по фамилии, выразила сочувствие украинцам и рассказала о своем положительном отношении к Владимиру Зеленскому. В то же время она призналась, что ей стыдно за поведение американского президента.

Эту историю политтехнолог привел в качестве примера настроений, существующих в США независимо от риторики Белого дома. Ведь американское общество и политические институты далеко не всегда разделяют взгляды действующего президента.

Сам Трамп продолжает предвыборные выступления, в ходе которых все чаще возвращается к собственным заслугам и обидам. В частности, он вновь раскритиковал Норвегию за то, что не получил Нобелевскую премию мира, хотя утверждает, что остановил восемь войн.

Шейтельман напомнил, что премию присуждает Норвежский Нобелевский комитет, а не правительство страны. Он также сравнил показатели развития Норвегии и США, обратив внимание на высокие результаты скандинавского государства по уровню жизни, человеческому развитию и восприятию коррупции.

Во время других митингов Трамп рассказывал о своих когнитивных тестах, хвастался тем, что узнал носорога среди изображений животных, а также делал противоречивые заявления о рекордной бедности в Америке.

По мнению политтехнолога, российское руководство может ошибочно воспринимать такое поведение как признак того, что Соединенные Штаты утратили способность проводить последовательную внешнюю политику.

Они не понимают, что Америка – это не только Трамп. В Америке есть тот самый "deep state": люди с десятилетиями политического опыта, не из шоу-бизнеса, а системные игроки уровня Байдена или Обамы,

– пояснил Шейтельман.

Речь идет о политиках, конгрессменах и государственных структурах, которые продолжают работать независимо от личных симпатий президента. Их решения могут влиять на государственные контракты, оборонную помощь, санкции и работу американских компаний.

Возможности этих институтов, по предположению политтехнолога, уже могли проявиться в истории с Илоном Маском. Ведь после длительных споров о том, как использовать Starlink, ситуация для украинских военных неожиданно изменилась.

Что заставило Маска пойти на уступки

Примерно за две недели до возобновления полноценной работы Starlink Украина столкнулась с рядом проблем в отношениях с США. Трамп требовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а Киев сообщал о трудностях со спутниковой связью и получением разведывательной информации.

Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink снова работает на необходимой скорости, а Украина получает информацию о российских баллистических запусках. Президент также связал положительные изменения с общественным резонансом вокруг предыдущих ограничений.

После восстановления связи Маск опубликовал развернутое объяснение. Он заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования гражданской системы Starlink, применяя ее для наступательных ударов беспилотниками.

В то же время владелец SpaceX отдельно упомянул Starshield – другую спутниковую систему, связанную с государственными военными программами США. Решения о ее применении относятся к сфере ответственности американских государственных структур.

Шейтельман обратил внимание, что ограничения на использование Starlink над территорией России отличаются от его использования украинскими военными на временно оккупированных территориях.

Starlink над территорией Российской Федерации не работает. Маск это прекрасно знает. Когда мы наносим дальнобойные удары по России, Starlink там не используется. Крым – это Украина, Донецк – это Украина, Луганск – это Украина,

– подчеркнул политтехнолог.

Он также не согласился с формулировкой Маска, будто целью украинских военных является убийство людей. Задача Украины заключается в освобождении оккупированных территорий, защите населения и прекращении российской агрессии.

В то же время политический технолог не отрицает значение SpaceX для обороны Украины. Компания предоставила технологию, которая стала чрезвычайно важной для связи на фронте, а ее вклад в поддержку украинских военных действительно большой.

Однако после своих предыдущих решений Маск не просто возобновил работу сервиса, но и начал подробно оправдываться. Причину такого изменения поведения Шейтельман связывает с возможными политическими и финансовыми последствиями для миллиардера.

Я думаю, Маску просто прищемили хвост. Причем очень серьезно. Он понимает, что его компании могут потерять десятки, если не сотни миллиардов долларов капитализации из-за этих сомнительных дел с Трампом,

– предположил Шейтельман.

Компании Маска работают с большими государственными контрактами США, поэтому конфликт с американскими институтами может повлиять на их перспективы и рыночную стоимость. Политтехнолог предполагает, что юристы бизнесмена могли получить соответствующие предупреждения, в частности из-за контактов с представителями Госдепартамента.

Существует также риск парламентских расследований. После смены состава Конгресса законодатели могут заинтересоваться решениями SpaceX, ее государственными контрактами и обстоятельствами ограничения связи с Украиной.

Даже возможное президентское помилование не устранило бы всех политических последствий такой проверки. Маска могли бы вызвать на слушания, а его юристам пришлось бы учитывать риски новых юридических претензий.

Свою роль могло сыграть и давление влиятельных политиков, поддерживающих Украину. Среди них Шейтельман упомянул Бориса Джонсона, британского короля Чарльза, а также американских сенаторов и конгрессменов.

По его мнению, возобновление работы Starlink стало результатом совокупности нескольких факторов. Общественная реакция привлекла внимание к проблеме, а возможные последствия для бизнеса сделали дальнейшее противостояние значительно более затратным для Маска.

Кремль получил ответ из Конгресса

Публичные заявления Маска сразу же использовали российские представители. В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поддержал его критику так называемых разжигателей войны и начал обвинять европейских политиков в препятствовании мирным соглашениям.

Среди его мишеней оказались британские и европейские лидеры, американские демократы, сенатор Чак Шумер и критики Дональда Трампа. Дмитриев также выступил в защиту Джареда Кушнера, вокруг которого возникли обвинения в связи с международными финансовыми связями.

Однако российскому представителю ответил республиканский конгрессмен Дон Бэкон. Его реакция оказалась особенно показательной, поскольку прозвучала от представителя партии самого Трампа.

Ваша страна – агрессор. Ваша страна бомбит города, терроризирует мирных жителей и пытает военнопленных. Мы испытываем глубочайшее презрение к вам и к Путину,

– заявил Бэкон в ответ Дмитриеву.

Этот случай Шейтельман рассматривает как напоминание о том, что российское руководство не может рассчитывать на поддержку всех республиканцев только из-за личной позиции Трампа.

Если после выборов изменится большинство в Конгрессе, у американских законодателей появится больше возможностей инициировать расследования и пересматривать санкционную политику. Не исключается и ужесточение ограничений в отношении отдельных российских чиновников, которые сейчас участвуют в переговорах с Вашингтоном.

В то же время возобновление работы Starlink уже имеет непосредственное значение для украинских военных. На фронте продолжаются боевые действия, а Силы обороны наносят новые удары по российским промышленным предприятиям.

Украина нашла новые цели в России

Несмотря на споры вокруг атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, удары по предприятиям, связанным с производством топлива и вооружения, продолжаются. В последнее время украинские беспилотники провели атаки на несколько заводов по производству синтетического каучука, в частности "Воронежсинтезкаучук", входящий в группу "Сибур".

Шейтельман обратил внимание, что это уже третье предприятие подобного профиля, которое оказалось под ударом в течение нескольких дней. Интерес к этим производствам связан не только с их основной продукцией.

Когда нам запретили наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, мы нашли способ поддерживать топливный кризис в России. Не обязательно разрушать сам НПЗ, если можно лишить его возможности производить нужный бензин,

– пояснил политтехнолог.

Речь идет о производстве метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Это химическое вещество используют в качестве присадки для повышения октанового числа бензина. Оно помогает получать топливо с характеристиками, необходимыми для современных автомобильных двигателей.

Подобные производства работают, в частности, в Омске, Перми, Тобольске и Воронеже. Повреждение заводов, обеспечивающих российскую топливную отрасль такими компонентами, может затруднить выпуск бензина надлежащего качества даже при условии сохранения основных мощностей НПЗ.

Второе направление украинских ударов – предприятия, производящие компоненты для ракетного вооружения. В частности, сообщалось об атаке на завод "Энергия" в Ельце Липецкой области, который производит химические источники тока и аккумуляторы для военных систем, в том числе "Искандер".

Также под удар попало предприятие "Протон" в Орловской области. По имеющимся сообщениям, для поражения таких объектов Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow.

Отдельно появилась информация о большой железнодорожной аварии вблизи Екатеринбурга, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда и загорелись цистерны с топливом. Причины происшествия остаются неизвестными, но его последствия привлекли внимание к российской топливной логистике.

Россия при этом продолжает наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре. Шейтельман упомянул сообщение сети "Эпицентр" об уничтожении четырех торговых комплексов за последние дни.

В таких условиях вопрос о завершении войны касается не только военных операций или политических переговоров. Для Украины принципиальными остаются возвращение пленных, освобождение похищенных граждан и безопасность людей, которые продолжают жить под российской оккупацией.

Опасность для жителей Олешек

В ходе последнего обмена из российского плена вернулись 270 украинцев – 261 военный и девять гражданских лиц. Среди освобожденных были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также люди, которых Россия удерживала еще с 2018 и 2020 годов.

По информации, полученной Шейтельманом от родственников некоторых военнослужащих, часть освобожденных пока не смогла встретиться с семьями. После длительного плена люди нуждаются в медицинском обследовании, лечении и реабилитации.

Параллельно готовилась гуманитарная операция во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Ее проведение планировалось на ночь с 26 на 27 октября, однако оставалось много вопросов относительно организации безопасного выезда гражданских лиц.

Политтехнолог получил сообщения от людей, поддерживающих связь с жителями города. Они рассказывали о нехватке водителей, угрозе обстрелов и страхе перед возможным принудительным вывозом на территорию России.

Наибольшую тревогу вызывал маршрут эвакуации. Жителям сообщали о возможности выбрать между выездом в Россию и возвращением на подконтрольную Украине территорию, однако не было понятно, как именно будет обеспечен второй вариант.

Представьте, вы много лет живете под оккупацией. Знаете, что россияне пытают и убивают людей. А теперь вам говорят: хотите в Украину – мы повезем вас через оккупированные территории. И люди боятся, что по дороге просто исчезнут,

– пояснил Шейтельман.

Особое беспокойство вызывала угроза фильтрации. Люди опасались, что под видом эвакуации их могут доставить в лагеря или вывезти вглубь России, где они потеряют возможность связаться с близкими.

Шейтельман назвал предстоящую операцию своеобразной проверкой способности договариваться с Москвой. Если даже гуманитарный выезд гражданских сопровождается риском принудительного перемещения, это создает дополнительные вопросы к гораздо более масштабным переговорам о завершении войны.

Кремль ждет американских выборов

Россия соглашается обсуждать новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины и США, но настаивает на проведении встречи после 4 ноября. Шейтельман связывает такую позицию прежде всего с промежуточными выборами в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Кремль не хочет создавать для Дональда Трампа дополнительных проблем до завершения голосования. Открытый отказ от американских мирных инициатив или новые максималистские требования России могли бы вызвать острую реакцию Вашингтона именно в разгар избирательной кампании.

Официальным объяснением переноса переговоров Москва называет День народного единства, который в России отмечается 4 ноября.

Они же не скажут: мы не можем проводить переговоры до американских выборов. Нет, они говорят: у нас большой праздник – День народного единства. Вот после него и начнем разговаривать,

– иронично заметил политтехнолог.

При этом российские требования остаются неизменными. Москва вновь поднимает вопрос о возвращении НАТО к конфигурации 1997 года, что означало бы пересмотр военного присутствия Альянса в странах Центральной, Восточной и Северной Европы.

Подобные ультиматумы Кремль выдвигал еще до полномасштабного вторжения. Теперь их пытаются вернуть в международную повестку дня, используя переговоры по Украине для достижения более широких договоренностей с Западом.

Украинская позиция при этом предусматривает четкие ограничения для возможного компромисса. Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев не согласится на нейтральный статус, ограничение численности или возможностей украинской армии и юридическое признание оккупированных территорий российскими.

Среди первых практических шагов со стороны России Украина требует прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и судоходству. Киев также стремится привлечь к переговорам европейских партнеров, поскольку требования Москвы напрямую затрагивают безопасность стран ЕС и НАТО.

Шейтельман предполагает, что Кремль рассчитывает использовать период после американских выборов для продвижения новых требований. Однако к началу следующего раунда переговоров может измениться политический баланс в Вашингтоне, а вместе с ним – возможности Дональда Трампа единолично влиять на решения по Украине.

Михаил Шейтельман о настоящих причинах возобновления работы Starlink, поражении Вучича и выборах в США: смотрите видео