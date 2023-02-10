Об этом 24 Каналу рассказал представитель команды разработчиков дронов Максим Суботин. По его словам, для любых подразделений Сил обороны всегда нужна качественная коммуникация. От этого зависит сохранение жизни военных.
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Претензия от SpaceX немного странная
Как подчеркнул Суботин, SpaceX как частная компания могут решать, кому продавать или не продавать определенные товары и услуги. Однако их претензия сформулирована несколько странно – будто комплексы Starlink используют на войне, чтобы убивать оккупантов.
Нам нужно тогда понять, что любой телефон любого производителя любого военного ВСУ, обязанного уничтожать оккупантов, можно рассматривать как элемент войны. К примеру, когда по телефону передают координаты от разведчика до начальника артиллерии. Производители телефонов тоже могли бы сформулировать претензию. Но она выглядела бы абсурдно,
– отметил Субботин.
Обычно Starlink используют для передачи информации или трансляции видео с дронов или любых других устройств, имеющих камеру.
Изменений в работе Starlink в Украине нет
- Как заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время терминалы спутниковой связи Starlink американской SpaceX в Украине функционируют без всяких новых проблем.
- Пока непонятно, какие шаги предприняла компания SpaceX, чтобы ограничить работу Starlink в Украине. Там заявили, что украинцы использовали его вне соглашения.
- Впоследствии президент компании Гвинн Шотвелл отметила, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками для выявления позиций оккупантов. В компании не хотят, чтобы Интернет от Starlink использовался в таких целях.