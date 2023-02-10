Про це 24 Каналу розповів представник команди розробників дронів Максим Суботін. За його словами, для будь-яких підрозділів Сил оборони завжди потрібна якісна комунікація. Від цього залежить збереження життя військових.
До теми До кінця року інтернет Starlink з’явиться у всіх поїздах Інтерсіті+
Претензія від SpaceX дещо дивна
Як наголосив Суботін, SpaceX, як приватна компанія, можуть вирішувати, кому продавати або не продавати певні товари та послуги. Однак їхня претензія сформульована дещо дивно – начебто комплекси Starlink використовують на війні, щоб вбивати окупантів.
Нам потрібно тоді зрозуміти, що будь-який телефон будь-якого виробника будь-якого військового ЗСУ, який має обов'язок знищувати окупантів, можна розглядати як елемент війни. До прикладу, коли телефоном передають координати від розвідника до начальника артилерії. Виробники телефонів теж могли б сформулювати претензію. Але вона виглядала б абсурдно,
– зазначив Суботін.
Зазвичай Starlink використовують для передачі інформації або трансляції відео з дронів чи будь-яких інших пристроїв, які мають камеру.
Змін у роботі Starlink в Україні немає
- Як запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, наразі термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні функціонують без жодних нових проблем.
- Поки незрозуміло, до яких кроків вдалася компанія SpaceX, щоб обмежити роботу Starlink в Україні. Там заявили, що українці використовували його поза угодою.
- Згодом президентка компанії Ґвінн Шотвелл зазначила, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками для виявлення позицій окупантів. В компанії не хочуть, щоб інтернет використовували у таких цілях.