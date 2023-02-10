Про це 24 Каналу розповів представник команди розробників дронів Максим Суботін. За його словами, для будь-яких підрозділів Сил оборони завжди потрібна якісна комунікація. Від цього залежить збереження життя військових.

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Претензія від SpaceX дещо дивна

Як наголосив Суботін, SpaceX, як приватна компанія, можуть вирішувати, кому продавати або не продавати певні товари та послуги. Однак їхня претензія сформульована дещо дивно – начебто комплекси Starlink використовують на війні, щоб вбивати окупантів.

Нам потрібно тоді зрозуміти, що будь-який телефон будь-якого виробника будь-якого військового ЗСУ, який має обов'язок знищувати окупантів, можна розглядати як елемент війни. До прикладу, коли телефоном передають координати від розвідника до начальника артилерії. Виробники телефонів теж могли б сформулювати претензію. Але вона виглядала б абсурдно,

– зазначив Суботін.

Зазвичай Starlink використовують для передачі інформації або трансляції відео з дронів чи будь-яких інших пристроїв, які мають камеру.

Змін у роботі Starlink в Україні немає