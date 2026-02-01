В Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink, – Федоров
- Украина введет систему для отключения всех неверифицированных терминалов Starlink на своей территории.
- В ближайшее время будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации терминалов для верификации.
В Украине введут систему, которая будет отключать все неверифицированные терминалы Starlink на территории страны. Подробные инструкции обещают опубликовать уже в ближайшее время.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Как будет происходить отключение?
Михаил Федоров заявил, что Украина совместно со Starlink уже осуществила первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами.
По его словам, следующим шагом будет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.
Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены,
– написал министр.
Федоров отметил, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей, а подробные инструкции опубликуют уже вскоре.
Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев,
– подытожил министр обороны.
С чего все началось?
Российские военные активно используют спутниковую связь Starlink для управления беспилотниками, и Украина обратилась к компании SpaceX для решения этой проблемы.
Впоследствии стало известно, что SpaceX по запросу Министерства обороны Украины начала внедрять меры для противодействия использованию российскими войсками терминалов Starlink.
Илон Маск также отметил, что уже есть первые результаты блокировки Starlink.