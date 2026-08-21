Украина просит Маска предоставить Starlink для обнаружения российских пусковых установок, – FT

Украина просит разрешить использование дальнобойных дронов с Starlink для нанесения ударов по российским баллистическим ракетным установкам на расстоянии до 200 километров от границы. Для этого Киеву необходимо одобрение Илона Маска.

Об этом пишет Financial Times.

Что нужно Украине, чтобы наносить удары по российским ракетным установкам?

Речь идет о беспилотниках, которые используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания стабильной связи с операторами на больших расстояниях. Такая связь может быть более надежной, чем обычные радиоканалы, и менее уязвимой для традиционных средств радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, Владимир Зеленский поднимал этот вопрос во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в июле. Украинский президент попросил американского лидера поговорить с Илоном Маском о возможности разрешить использование Starlink на украинских дальнобойных дронах.

Киев предлагал ограничить дальность применения таких беспилотников 200 километрами от украинской границы. Это позволило бы провести атаку на российские пусковые установки баллистических ракет, системы управления и другую военную инфраструктуру, связанную с ракетными ударами по Украине.

В то же время Трамп, по словам собеседников Financial Times, не дал однозначного ответа и не поддержал предложенный план. Источники издания также считают маловероятным, что Маск согласится на использование Starlink для таких ударов.

Starlink уже широко используется Украиной для обеспечения связи на фронте. Однако ранее Маск не разрешал использовать спутниковую сеть для атак по территории России. Украинская сторона считает, что возможность применять Starlink на дальнобойных дронах могла бы повысить их эффективность при охоте на российские ракетные комплексы. В то же время окончательное решение относительно такого использования спутниковой сети остается за ее оператором – SpaceX.

Напомним, российские "Искандеры-М" сложно уничтожить из-за их мобильности: после выхода из укрытия установка быстро занимает позицию, запускает ракету и покидает ее. По словам военного эксперта Павла Нарожного, лучший момент для удара – за несколько минут до запуска, но для этого Украине нужны скоростные баллистические ракеты. Другой возможный вариант – использование ударных дронов со спутниковой связью Starlink непосредственно над территорией России.